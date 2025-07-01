Diyarbakır'da Otomobilde Kalaşnikof ve Mermiler Ele Geçirildi

Diyarbakır'da Otomobilde Kalaşnikof ve Mermiler Ele Geçirildi
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Diyarbakır'da polis ekipleri, devriye sırasında durdurdukları otomobilde kaput bölümünde 2 adet kalaşnikof silah ve mermi buldu. 2 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Diyarbakır'da polis ekipleri devriye esnasında durdukları otomobilde yaptığı aramada kaput bölümünde 2 adet kalaşnikof silah ve mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), Yenişehir ilçesinde devriye esnasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Ekip, kontrol altına aldıkları araçtaki şahısları önce tek tek aşağı indirdi. Şahısların üst aramasında suç unsuruna rastlayamayan polisler, şahısların tedirgin davranışlarından şüphelendi.

Aracı detaylıca aramaya karar veren yunuslar, çuvala sarılı vaziyette araç kaputuna gizlenmiş halde AK-47 kalaşnikof tüfek, tüfeklere ait 4 şarjör ve 300 adet 7,62x39 çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklanırken, biri de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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