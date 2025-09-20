Haberler

Diyarbakır’da Otomobil ve Öğrenci Servisi Çarpıştı: 16 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 16 yaşındaki lise öğrencisi İlaynur Atlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücü ve 8 öğrenci yaralandı. Soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde otomobil ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu kazada ağır yaralanan lisesi öğrencisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçenin kırsal Büyükkadı Mahallesi Karaçalı mevkisinde dün Ramazan T. idaresindeki 21 SC 165 plakalı öğrenci servisi ile arkasından gelen otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü ve 8 öğrenci yaralanmıştı.

Kazada ağır yaralanan İlaynur Atlı (16), sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
