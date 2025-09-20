Haberler

Diyarbakır'da Otomobil Parçalarının Bulunduğu Depoda Yangın Çıktı

Diyarbakır'da Otomobil Parçalarının Bulunduğu Depoda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, otomobil parçalarının bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadı, ancak dükkanda maddi hasar oluştu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil parçalarının bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kömürtaş Mahallesi'nde buğday pazarı içinde otomobil parçalarının olduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de ilk kez kazandı

Süper Lig'de bir ilki yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.