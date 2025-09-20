Diyarbakır'da Otomobil Parçalarının Bulunduğu Depoda Yangın Çıktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobil parçalarının bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Kömürtaş Mahallesi'nde buğday pazarı içinde otomobil parçalarının olduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, dükkanda maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR