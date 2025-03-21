2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında

Otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı

İstanbul'da iki metro istasyonu kapatıldı
Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var

Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Özgür Özel'in sokak çağrısına Bakırhan resti çekti: Bizim daha büyük işlerimiz var

Özel'e DEM Parti lideri resti çekti: Bizim daha önemli işlerimiz var

Diyarbakır'da Otomobil Kazasında Bir Kişi Yaralandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında bir kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarpmasıyla gerçekleşti.

Diyarbakır'da bir kişinin yaralandığı kaza kamerada

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir kişinin yaralandığı otomobil kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçede plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da Otomobil Kazasında Bir Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT ABİ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title