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Diyarbakır'da Otomobil Kazası Sonucu Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç kız, 6 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç kız, 6 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

11 Mayıs'ta hayvanlarını Erzincan'a yaylaya götürmek için Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden tırla yola çıkan aile, Ergani-Elazığ yolunda bir dinlenme tesisinde mola vermişti. Daha sonra tıra doğru giden ailenin kızlarından Büşra Karatoprak (17), M.D. idaresindeki 34 EAT 650 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralanmıştı. Karatoprak, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ergani Devlet Hastanesi'ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Sürücü ise olay yerinde gözaltına alınmıştı. Büşra Karatoprak, hastanede 6 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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