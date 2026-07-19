Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza çevre yolunda meydana geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı, inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Çınar çevre yolunda meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, önünde ilerleyen kamyona arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı