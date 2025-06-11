Diyarbakır'da Ortaya Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Ortaya Çıkan Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Eskiocak Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen örtü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Eskiocak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dekarlık alan zarar gördü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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