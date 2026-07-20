Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda bin 91 adet sentetik ecza hap ve 2.2 kilo toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik icra edilen iki ayrı operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda bin 91 adet sentetik ecza hap ve 2.2 kilo toz esrar ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı