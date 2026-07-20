Haberler

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen iki ayrı operasyonda bin 91 adet sentetik ecza hap ve 2.2 kilo toz esrar ele geçirildi. İki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda bin 91 adet sentetik ecza hap ve 2.2 kilo toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik icra edilen iki ayrı operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda bin 91 adet sentetik ecza hap ve 2.2 kilo toz esrar ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Yunanistan'dan küstah tehdit: Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde Atina'dan küstah tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

Çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü
Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler

Süper Lig devi çıldırdı! Şimdi de Van Dijk'ı İstanbul'a getirecekler
Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan PVC ustası ağır yaralandı

İş yerinde otururken yere yığıldı! Dehşet anları kamerada
Şanlıurfa'da baraj göletine giren 2 kız kardeş boğuldu

Tatil için gittikleri yer iki kız kardeşin sonu oldu
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Yolda motoru düşmüştü! Otomotiv devinden günler sonra açıklama geldi

Otomotiv dünyasını ayağa kaldıran görüntü! Gerçek neden belli oldu