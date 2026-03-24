Nevruz'da teröristlerin fotoğraflarını taşıyan 6 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da düzenlenen Nevruz etkinliklerinde, geçmiş dönemlerde terör saldırılarına karışan teröristlerin fotoğraflarını taşıyan 6 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, düzenlenen eş zamanlı operasyonla şahısları yakaladı.
Diyarbakır'da geçtiğimiz gün düzenlenen Nevruz etkinliklerinde, geçmiş dönemlerde terör saldırısına karışan teröristlerin fotoğraflarını taşıyan 6 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da 21 Mart Cumartesi günü Nevruz etkinliği düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinliğin ardından güvenlik güçleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede, Nevruz etkinlikleri sırasında, geçmiş yıllarda ülkede gerçekleştirilen terör saldırılarına karışan örgüt mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı pankartı açtıkları tespit edilen 6 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR