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Diyarbakır'da narkotik operasyonunda 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Diyarbakır'da narkotik operasyonunda 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Diyarbakır'da 14 Eylül'de düzenlenen "sokaklar güvende" operasyonunda 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 6 kilo 512 gram toz esrar ve 5 kilo 82 gram skunk ele geçirildi, 12 şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Diyarbakır'da düzenlenen "sokaklar güvende" operasyonunda 26 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il genelinde genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında 14 Eylül'de 49 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; 6 kilo 512 gram toz esrar, 5 kilo 82 gram skunk, 120 gram esrar, 63,73 gram metamfetamin, 364 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 12 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 26 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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