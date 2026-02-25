Diyarbakır'da narkotik suçlarından 16 şüpheli tutuklandı
Diyarbakır'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 106 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Ele geçirilen maddeler arasında skunk, esrar, metamfetamin ve sentetik ecza bulunuyor.
Diyarbakır'da narkotik suçlarından hakkında işlem yapılan 106 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-22 Şubat tarihleri arasında 'uyuşturucu madde ticaretini', 'kullanımını engellemeye yönelik' kent genelinde yapılan çalışmalarda 60 kilo 873 gram skunk maddesi, 4 kilo 132 gram esrar türevleri, 55 gram metamfetamin maddesi, 93 adet sentetik ecza maddesi, 6 adet ecstasy maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca il genelinde suçun önlenmesi amacıyla birimler tarafından yürütülen diğer faaliyetler kapsamında 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 28 adet tabanca, 9 adet av tüfeği ve 6 adet kurusıkı tabanca da ele geçirildi.
Çalışmalar kapsamında 106 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 16 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. - DİYARBAKIR