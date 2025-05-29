Diyarbakır'da 'Narko Hançer' Uygulaması: Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Diyarbakır polisinden 'Narko hançer' uygulaması

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde destek ekiplerin katılımıyla, Ergani ilçesinde 'Narko hançer' uygulaması yapıldı.

Ergani ilçesine gelen ihbarlar ve yapılan titiz çalışmalar neticesinde, Kemaliye ve Saray mahalleleri mercek altına alındı. Gençlere musallat olan, başta mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan torbacı diye tabir edilen sokak satıcıları olmak üzere, vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden ve bu işi artık meslek haline getirmiş olan uyuşturucu tacirlerine ve gruplarına, çevreye zarar veren uyuşturucu bağımlısı şahıslara yönelik olarak yapılan uygulamaya 200den fazla polis ve narkotik dedektör köpekleri katıldı.

Öncesinde yapılan çalışmalar doğrultusunda belirlenen noktalarda ivedilikle yerini alan polis, şok uygulama gerçekleştirdi. Bahse konu mahallelerin giriş ve çıkışları kontrol altına alınarak oluşturulan kapama noktaları ile abluka altına alınan alan içerisinde bulunan motorize ve seyyar ekiplerce müştereken ve eş zamanlı olarak umuma açık işyerleri, metruk binalar, parklar ve bahçeler denetime tabi tutuldu, şüpheli araç ve şahıslar didik didik arandı.

Yapılan çalışmalarda muhtelif miktar ve türde uyuşturucu madde, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet tabanca ele geçirilirken, uyuşturucu madde ticareti ve silah kaçakçılığından aranan 2 şahıs yakalandı. Toplamda 600 araç kontrol edilerek 2 bin şahıs sorgulanırken 7 şahsa adli-idari işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin her zaman olduğu gibi azim, kararlılık ve özverili bir şekilde süreceği kaydedildi.