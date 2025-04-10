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Diyarbakır'da Narko Hançer Uygulaması: 9 Şüpheli Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Diyarbakır'da 300 polisle gerçekleştirilen 'narko hançer' uygulaması kapsamında yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Diyarbakır'da 300 polisle "narko hançer" uygulaması: Ev, araba ve şahıslar didik didik arandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da alanında uzman 300 polisin katılımıyla "narko hançer" uygulamasında ev, araba ve şahıslar didik didik arandı. Uygulamada, 9 şüpheli hakkında işlem yapılıp çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Merkez Sur ve Yenişehir ilçesinin kesişiminde bulunan metruk yapılar, evler, cadde ve sokaklara, alanında uzman 300 polisin katılımıyla "narko hançer" uygulaması yapıldı.

Uyuşturucudan medet uman, geçimini uyuşturucu satışı gibi illegal faaliyetler ile sağlayan grupların, özellikle bölgenin fiziki şartlarının; polisin hareket kabiliyetini sınırlayan ve zorlayan bir yapıda olmasından ötürü bu Durumu lehlerine çevirerek ilgili yeri kendilerine mesken edinmeleri tespiti ve yine çeşitli suçlardan aranan, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmamak için adı geçen yer ve civarında olabilecekleri istihbaratı üzerine Feritköşk Mahallesi'nde seyyar haldeki yaklaşık 25 ekip, sabit kurulan 8 uygulama noktası ile abluka altına alınıp bölgeye giriş-çıkışlar kapatıldı.

Durdurulan araçlar dedektör köpeklerle, şahıslar ve belirlenen evlerde aramalar alanında uzman polislerle yapıldı.

Yapılan çalışmada; 3 kilo 500 gram esrar, 1 kilo metamfetamin, 4 adet ruhsatsız tabanca, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs, muhtelif miktar ve türde uyuşturucu madde, 175 kök hint keneviri ele geçirilmiş olup 9 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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