Diyarbakır'da Motosiklet Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Motosiklet Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yunus polislerine ait motosikletten kaynaklanan kazada ağır yaralanan 35 yaşındaki Gülbahar Demirel, hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kazada ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti.

İlçenin Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yunus polislerine ait motosikletin karıştığı kazada Gülbahar Demirel (35) ile motosiklette bulunan iki polis memuru yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edilmişti. Ağır yaralanan Demirel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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