Diyarbakır'da Motosiklet Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kazada ağır yaralanan kadın, hayatını kaybetti.

İlçenin Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde yunus polislerine ait motosikletin karıştığı kazada Gülbahar Demirel (35) ile motosiklette bulunan iki polis memuru yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edilmişti. Ağır yaralanan Demirel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR