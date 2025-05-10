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Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Diyarbakır'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Diyarbakır'da bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü küçük sıyrıklarla ayakta tedavi gördü. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk yardım yapıldı.

Diyarbakır'da motosiklet sürücüsü otomobile arkadan çarptı, kazada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ yolu General Galip Deniz Kışlası ışıklarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran 34 ZU 5896 plakalı Nissan Micra markalı araca arkadan gelen 21 AFP 838 plakalı BMW marka motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise küçük sıyrıklarla ayakta tedavi gördü. Yerde uzun bir süre yatan ve kanlar içinde kalan motosiklet sürücüsüne 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin ve vatandaşların yardımı ile motosiklet olay yerinden kaldırılarak yol trafiğe açıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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