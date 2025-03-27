Diyarbakır'da Motosiklet Denetimlerinde 4 Bin 397 Sürücüye İşlem

Diyarbakır'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde 4 bin 397 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 2025 yılı içerisinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 11 bin 484 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi.

Denetimlerde, kask kullanmamaktan bin 313 adet, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 555 adet, kırmızı ışık kuralına uymamaktan 218 adet, motosiklet kullanma ile ilgili diğer hususlara uymamaktan (66. Madde) 133 adet olmak üzere toplam 4 bin 397 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne işlem yapılmış olup; KGYS kameraları ile yapılan denetimlerde akrobatik hareketler yaptığı tespit edilen motosiklet sürücüleri belirlenerek adli ve idari gerekli tüm işlemler yapıldı. - DİYARBAKIR