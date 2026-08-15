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Lice'de Trafik Kazası: 5 Ölü, 11 Yaralı

Lice'de Trafik Kazası: 5 Ölü, 11 Yaralı
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Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazası meydana geldiğini, kazanın hemen ardından bölgeye sağlık ekiplerinin sevk edilip, yaralı vatandaşların hastanelere nakledildiği belirtildi.

Açıklamada, "Meydana gelen trafik kazasında; 2 vatandaşımız olay yerinde, 3 vatandaşımız ise kaldırıldıkları hastanelerde olmak üzere toplam 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 3'ü ağır olmak üzere 11 yaralı vatandaşımızın tedavileri, ilimizdeki çeşitli hastanelerde devam etmektedir. Kazayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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