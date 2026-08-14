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Diyarbakır'da Minibüs-Traktör Kazası: 2 Ölü, 6 Yaralı

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Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, I.U. idaresindeki minibüs, Mardin-Diyarbakır kara yolunda Çınar'ın kırsal Beşpınar Mahallesi mevkiinde N.B. yönetimindeki traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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