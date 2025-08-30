Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı

Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
Diyarbakır'da kadınları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kadın yaralandı. Kaza, Eğil karayolu Kalkan mevkiinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kadınları taşıyan minibüs devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kadın da yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Diyarbakır Eğil karayolu Kalkan mevkiinde meydana geldi. Adıyaman'dan Eğil'e ziyarete gitmek için yola çıkan kadınları taşıyan Mercedes marka 02 AFJ 279 plakalı M.G. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 15 kadın ise, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kimliği öğrenilemeyen hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga sevk edildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
