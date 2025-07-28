Diyarbakır'da Merada Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde merada çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ergani ilçesi Devekuşu Mahallesi'nde merada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 15 yangın işçisi, 2 teknik eleman, 10 memur ile Elazığ Orman İşletme Müdürlüğünden 1 arazöz, 6 işçi, askeri personel sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yangının büyük bölümü kontrol altına alınırken, söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Lice ilçesinde Uçarlı ve Türeli mahallelerinde çıkan yangında ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR