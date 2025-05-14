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Diyarbakır'da Lise Öğrencisini Hayatından Eden Trafik Kazası için Adalet İstendi

Diyarbakır'da Lise Öğrencisini Hayatından Eden Trafik Kazası için Adalet İstendi
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Diyarbakır'da otomobilin çarparak hayatını kaybeden lise öğrencisi Kübra Sofioğlu için arkadaşları yürüyüş düzenleyerek adalet talep etti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Diyarbakır'da lise öğrencisini hayattan koparan kaza güvenlik kamerasında

Trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi için arkadaşları adalet istedi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisinin kaza anı görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Arkadaşları yürüyüş yaparak adalet istedi.

6 Mayıs'ta ilçenin Mahabad Bulvarı'nda iddiaya göre, makas atarak ilerleyen 16 yaşındaki sürücü, 17 yaşındaki lise öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. Sofioğlu, ağır yaralı olarak sevk edildiği Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kayapınar Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu, arkadaşları tarafından hayatını kaybettiği yerde anıldı. Öğrenciler, Sofioğlu'nu hayattan koparan sürücünün cezası kalmaması için adalet istedi.

Öte yandan, Sofioğlu'nu hayattan koparan kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Sofioğlu, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada süratle gelen cipin çarpıp sürüklediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHSİN TAŞ - 3.Sayfa
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