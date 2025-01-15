"Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
Diyarbakır'da bir lise öğrencisi arkadaşlarını sınıfta sigara içilmemesi konusunda uyarınca tartışma başladı. Dışarı taşan tartışmada 15 yaşındaki kız, okul dışından biri tarafından karnından bıçaklandı. Genç kız yaşadıklarını, "Döndüğümde saçımdan tutulup bıçak saplandı. Kan görünce o korkuyla yere düştüm. Kendisini tanımıyorum" diye anlattı.
Diyarbakır'da Ergani Anadolu Lisesi'nde yaşanan tartışma dehşetle son buldu. İddiaya göre, A.K. (15), arkadaşları ve başka birkaç öğrenci arasında sınıfta sigara içilmemesi konusunda yaşanan tartışma okul dışına taştı.
OKUL ÇIKIŞI KARNINDAN BIÇAKLANDI
Okul çıkışında A.K., okulla ilişiği olmayan 18 yaşındaki D.Y. adlı kız tarafından karnından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.K. ise polis arabasıyla Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
A.K., buradaki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheli D.Y. ise Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. D.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
"DÖNDÜĞÜMDE SAÇIMDAN TUTULUP BIÇAK SAPLANDI"
A.K, okul çıkışında bir anda seslenildiğini belirterek, "Dönüp baktığımız sırada 'karakol orada bir derdiniz varsa gidip orada konuşalım' dedim. Bir anda sağ taraftan bana bir tekme geldi. Döndüğümde saçımdan tutulup bıçak saplandı. Kan görünce o korkuyla yere düştüm. Polis arabası geldi ve hastaneye gittim. 7 dikiş atıldı. Beni bıçaklayan dışarıdandı. Kendisini tanımıyorum" dedi.