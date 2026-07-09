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Diyarbakır'da yüksek gerilim hattına çarpan kuş yangına neden oldu

Diyarbakır'da yüksek gerilim hattına çarpan kuş yangına neden oldu
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yüksek gerilim hattına çarpan kuşun neden olduğu örtü yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yüksek gerilim hattına çarpan kuşun neden olduğu yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Saray Mahallesi'nde kuşun yüksek gerilim hattındaki tele çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar örtü yangınına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay esnasında bahçesinde çalışan Abdurrahim Tekdemir, yangının yüksek gerilim hattına bir kuşun çarpması sonucu meydana geldiğini öne sürdü.

Yangının ardından Ergani Kaymakamı Nur Baki Yalçın ve Ergani İlçe Emniyet Amiri Osman Aksoy olay yerine giderek, incelemelerde bulundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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