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Diyarbakır'da Kozmetik Fabrikasında Yangın

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Ziba Kozmetik Fabrikası'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri yönlendirildi.

Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Ziba Kozmetik Fabrikası'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülüyor.

İlçenin Yolboyu Pirinçlik Mahallesi'nde Mega Sanayi Sitesi'ndeki Ziba Kozmetik Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - 3.Sayfa
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