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Diyarbakır'da otluk alan yangını paniğe neden oldu

Diyarbakır'da otluk alan yangını paniğe neden oldu
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde, Mahabad Bulvarı'nda kuru otluk alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle alevler yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü; yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın da etkisi ile yayılan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı'nda meydana geldi. Kuru otların bulunduğu alan henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler rüzgarın da etkisi ile yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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