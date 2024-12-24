Diyarbakır'da Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuğa Platin Takıldı

Diyarbakır'da köpek saldırısına uğrayan çocuğun ayağına platin takıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da köpek saldırısına uğrayan ve kaçarken yere düşüp bacağı kırılan 12 yaşındaki çocuğun ayağına platin takıldı.

Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Çetin Cihan (12), 22 Aralık'ta grup halinde dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan Cihan, yere düşerek yaralandı. Olayı gören bir vatandaş, köpekleri kovarak Cihan'ı evine götürdü. Vatandaşın müdahalesiyle kurtarılan Çetin Cihan, babası tarafından önce Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Cihan, burada yapılan kontrollerde bacağında kırıklar oluştuğu tespit edildi.

Çetin Cihan'ın babası Taha Cihan, evlerinin yakınındaki boş arazide sıkça köpeklerin bulunduğunu belirterek, çocuğunun eve gelirken 8-10 köpek tarafından kovalandığını söyledi. Baba Cihan, "Can havliyle koşarken yere düşüyor ve bacağı kırılıyor. O sırada bir vatandaş olaya müdahale ediyor. Vatandaş kapıya kadar getirdi. Hemen beni aradılar. Duyar duymaz hastaneye getirdim. Silvan'dan Diyarbakır'a geldik. Kaval kemiği ikiye bölünmüş. Ameliyata aldılar, platin taktılar. Sokak köpeklerinin toplanmasını ve başka çocukların zarar görmemesini talep ediyorum." dedi.