Diyarbakır'da köpek saldırısı sonrası kuduzdan ölen gencin son görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu kuduz hastalığına yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Olay, 9 Eylül'de Ergani ilçesinde meydana geldi.

Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla kuduz teşhisi konulan ve tedavi gördüğü Şanlıurfa'daki hastanede ölen gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, 9 Eylül'de Ergani ilçesinde meydana geldi. Sokakta yürüyen yabancı uyruklu 2 kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yaralanan Hasan Ahmed (17), Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmed, durumu ağırlaşınca Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu. Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim'de hayatını kaybetti. Ahmed'in kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kuduz teşhisi sonrası karantinada tedaviye alınan Hasan Ahmet'in hastanedeki son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği Ahmed'in korkuya kapılarak ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu görüldü. - ŞANLIURFA

