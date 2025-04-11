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Diyarbakır'da Kız Kaçırma Meselesi Nedeniyle Silahlı Kavga: 4 Gözaltı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında kız kaçırma yüzünden çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kooperatif Mahallesi'nde dün iki ailenin fertleri arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen silahlı kavgaya ilişkin savcılık soruşturması sürüyor. Kavgada, silahla ve darbedilerek yaralanan N.E, L.E, A.E, A.E, B.E, İ.A. ve A.A'nın kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.A, B.A, H.A. ve R.A'nın ev ve araçlarında yapılan aramada da tüfek, tabanca, 4 şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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