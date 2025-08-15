Diyarbakır'da Kırsal Mahallede Orman Yangını

Diyarbakır'da Kırsal Mahallede Orman Yangını
Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki iki kırsal mahallede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Yangın, yerleşim yerlerine yakın olduğu için tedbirler alındı.

Diyarbakır'da Hani ilçesinin 2 kırsal mahallesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle tedbirler alındı.

İlçenin kırsal Gömeç ve Gürbüz Mahallelerinde henüz belirlenemeyen orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına, ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangınım yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle tedbirler alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
