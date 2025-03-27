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Diyarbakır'da KGYS ile 16 Bin 302 Trafik İhlali Tespit Edildi

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Diyarbakır'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile 2025 yılında 16 bin 302 trafik ihlali tespit edildi. Emniyet kemeri takmayanlar, cep telefonu kullananlar ve kırmızı ışık ihlalleri gibi birçok kural ihlali belirlendi.

Diyarbakır'da KGYS ile 16 bin 302 adet trafik ihlali tespit edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile 16 bin 302 adet trafik ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı KGYS kontrol merkezinde görevli personel tarafından 2025 yılı içerisinde KGYS kameralarıyla yapılan denetimlerde; emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 10 bin 565, seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edilen 3 bin 322, kırmızı ışık kuralına uymadığı tespit edilen 657, makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 34, yayalara ilk geçiş hakkını vermediği tespit edilen 66 kişi, toplamda ise 16 bin 302 ihlal KGYS kameraları ile tespit edilerek araçların tescil plakasına gerekli işlemler yapıldı.

Diyarbakır'da KGYS ile 16 Bin 302 Trafik İhlali Tespit Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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