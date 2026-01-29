Haberler

Diyarbakır'da kayıp kadından 8 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 21 Ocak'tan beri kayıp olan şizofreni hastası Nimet Kılıç'ı bulmak için AFAD, jandarma ve diğer kurumların katılımıyla yapılan arama çalışmalarında zorlu koşullara rağmen iz sürülüyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 8 gündür haber alınamayan şizofreni hastası kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'ndeki evinden 21 Ocak günü ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi şizofreni hastası Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları sürüyor. AFAD, jandarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve bazı kurumlardan toplam 480 personelin katılımıyla mahalle kırsalı ve sulak alanlarda yürütülen çalışmalarda iz takip, kadavra köpekleri, termal kamera ve 11 dron kullanılıyor. Bölgede etkili olan yağış ve arazinin karla kaplı olması nedeniyle zorlukla yürütülen arama tarama faaliyetine Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, komandolar ve jandarmaya ait helikopter de destek veriyor. Şu ana kadar Kılıç'a ait bir ize rastlanılmazken, arama çalışmaları sürüyor. - DİYARBAKIR

