Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için ekipler seferber oldu - Haberler

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Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için ekipler seferber oldu Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün geceden beri haber alınamayan şizofreni hastası için ekipler seferber oldu.

Diyarbakır'da kayıp şizofreni hastası için ekipler seferber oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün geceden beri haber alınamayan şizofreni hastası için ekipler seferber oldu. Arama çalışmaları 'Paşa' isimli hassas burunlu köpekle devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Ergani ilçesi kırsal Şölen Mahallesi'nde şizofreni hastası Murat Kuru iddiaya göre dün akşam saatlerinde kayboldu. Ailesi kendi imkanlarıyla arama çalışmaları başlattı. Kendi imkanlarıyla Kuru'ya ulaşamayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Murat Kuru'nun kardeşi Alihan Kuru, bugün öğlen saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri, ANDA arama kurtarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevke edildi. Ekipler, Şölen ve Bademli kırsalında arama çalışmalarına devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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