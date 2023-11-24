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Diyarbakır'da Kayıp Şahsın Cesedi Bulundu

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan Umut Çakmak'ın bıçaklanmış ve tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Umut Çakmak (24), bıçaklanmış ve tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Bismil ilçesi kırsal Aralık Mahallesi'nde, Dicle Nehri kenarındaki ağaçlık ve çalılıkların arasında bir kişinin elbiseleri çıkarılmış şekilde yerde hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, yerde yatan kişinin 4 yerinden tabanca ile vurulduğunu, bir yerinden bıçaklandığını, vücudunun bazı bölgelerinde de kesiklerin olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, cansız bedeni bulunan kişinin Kooperatif mezrasında yaşayan, evli ve 1 çocuk babası Umut Çakmak'a ait olduğu belirlendi. Kendisine ait minibüsle yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenilen Çakmak'ın 22 Kasım'da evden ayrıldığı, ailesinin dün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Çakmak'ın cansız bedeni, otopsi için Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bismil Aralık Umut Diyarbakır Cinayet 3. Sayfa Politika Haberler

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