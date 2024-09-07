Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için yapılan arama çalışmaları 18 gündür sürüyor. Şu ana kadar sonuç alınamayan arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18 gündür devam ediyor.
Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 18 gündür yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı. Narin'i arama çalışmaları devam ediyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmıştı. - DİYARBAKIR