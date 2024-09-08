Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Kaybolan 8 Yaşındaki Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolduğu 21 Ağustos tarihinden itibaren bulunması için arama çalışmaları yapılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dere kenarında son görüldüğü elbiseleriyle bir çuvalın içinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolduğu 21 Ağustos tarihinden itibaren bulunması için arama çalışmaları yapılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın dere kenarında son görüldüğü elbiseleriyle bir çuvalın içinde ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ın ölü olarak bulunmasının ardından Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte gazetecilere açıklamada bulundu. Valilik makamında yapılan basın açıklamasında konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bir çuval içinde ölü olarak bulunduğunu dile getirdi. Vali Zorluoğlu, "Bilindiği üzere ilimiz Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallemizde ikamet eden 8 yaşındaki Narin Güran kızımız 21 Ağustos'tan itibaren kayıp olarak aranmaktaydı. Kayıp haberinin alınmasından itibaren il jandarma komutanlığı koordinasyonunda çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle arama çalışmalarına bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir. Diğer taraftan da konunun adli boyutu ile ilgili çalışma cumhuriyet başsavcılığımız tarafından yürütülmüştür. 8 Eylül 2024 Pazar günü Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 1 jandarma arama timi, 2 su altı kurtarma timi, 2 jandarma özel hareket timi, 2 komando timi, 1 iz takip köpek unsuru, 2 kadavra köpek unsuru, 1 arama kurtarma köpeği, 1 dron ve 2 yer altı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen Eğer Tutmaz Deresi'nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran en son üzerinde bulunan kıyafetle dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş şekilde sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, burada çuval ile birlikte dere kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması kapsamında Eğer Tutmaz Deresi JAK ve JÖH ekipleri tarafından yeniden aranmış ve kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Murat Zorluoğlu Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi

Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken ayrıntı! Herkes aynı yorumu yapıyor
Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti

Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title