Diyarbakır'da Kaybolan 16 Yaşındaki Kız Batman'da Bulundu
Diyarbakır'da markete gitmek için evden çıkan ve 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki B.K., Batman'da bulundu. Polis ekipleri tarafından sağlık durumu iyi şekilde emniyete götürüldü.

Diyarbakır'da markete gitmek için evden çıkan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki kız, Batman'da bulundu.

Olay, cumartesi günü sabah saat 10.00 sularında Bağlar ilçesi Körhat semtinde yaşandı. Markete gitmek için evden çıkan B.K.'nın (16) geri dönmemesi üzerine aile fertleri kızı aramaya başladı. Kızın izine rastlanılmaması üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri kızın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada B.K.'nın Batman'da olduğu belirlendi. Polis ekiplerince alınan kız, Batman Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye götürüldü. B.K.'nın yakınlarına da haber verilirken, genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
