Diyarbakır'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y. isimli şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına çalışma gerçekleştirildi. Yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda "kasten adam öldürme" suçundan aranan ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Y. isimli şahıs Ergani ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde yakalandı. Yakalanan Z.Y. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - DİYARBAKIR