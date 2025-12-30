Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle tır yoldan çıktı

Diyarbakır'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı.

Kaza, Diyarbakır Mardin kara yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeni ile trafikte aksama meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR