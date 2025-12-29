Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle 5 araç bir birine girdi

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle beton mikserinin de aralarında olduğu 5 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Silvan Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir beton mikseri, 2 hafif ticari araç ve 2 otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çapıştı. Kazada, yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR