Diyarbakır'da kar yağışı nedeniyle 5 araç bir birine girdi
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, aralarında bir beton mikserinin de bulunduğu 5 araç çarpıştı. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Silvan Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bir beton mikseri, 2 hafif ticari araç ve 2 otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çapıştı. Kazada, yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa