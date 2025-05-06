Diyarbakır'da Kanalizasyonda Mahsur Kalan Kuzu Kurtarıldı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, kanalizasyon borusunda mahsur kalan bir kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çarıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ekipler yoğun çaba sonrasında kuzuyu sıkıştığı yerden çıkartarak sahibine teslim etti.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kanalizasyon borusunda mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçenin Çarıklı Mahallesi'nde kanalizasyon borusuna giren kuzu, burada sıkışıp mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışmalar sonucu kuzuyu sıkıştığı yerden çıkartıp sahibine teslim etti. Kurtarma anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa