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Diyarbakır'da Kanalizasyonda Mahsur Kalan Kuzu Kurtarıldı

Diyarbakır'da Kanalizasyonda Mahsur Kalan Kuzu Kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, kanalizasyon borusunda mahsur kalan bir kuzu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çarıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ekipler yoğun çaba sonrasında kuzuyu sıkıştığı yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kanalizasyon borusunda mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Çarıklı Mahallesi'nde kanalizasyon borusuna giren kuzu, burada sıkışıp mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun çalışmalar sonucu kuzuyu sıkıştığı yerden çıkartıp sahibine teslim etti. Kurtarma anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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