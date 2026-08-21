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Ergani'de Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ergani'de Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Ahmetli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi yola savruldu. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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