Diyarbakır'da Kamyondaki Saman Balyaları Yangın Çıkardı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kamyonda alev alan saman balyaları vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Kasımlı Mahallesi'nde kamyona yüklü saman balyalarından duman yükseldiğini gören sürücü, aracı tarlaya çekti. İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülürken bir yandan da tutuşmamış saman balyaları kamyondan boşaltıldı. Yangında yaklaşık 15 ton saman yandı. - DİYARBAKIR