Diyarbakır'da kafası çöp konteynerine sıkışan köpek böyle kurtarıldı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kafası çöp konteynerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Diyarbakır'da kafası çöp konteynerine sıkışan köpek böyle kurtarıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kafası çöp konteynerine sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre bugün, Çınar ilçesi Çukurbaşı köyünde sokak köpeği, kafasını çöp konteynerine sıkıştırdı. İtfaiye ekibi, spiral yardımıyla konteynerin bir kısmını kesip köpeği kafasını sıkıştırdığı yerden çıkardı. Köpek, kontrolleri yapıldıktan sonra yaşam alınana bırakıldı.