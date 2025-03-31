Diyarbakır'da Kadın Ölü Bulundu, Kocası Gözaltında
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 37 yaşındaki Dilan Aslan evinde ölü bulundu. Eşinin intihar ettiği iddialarının ardından kocası gözaltına alındı. Olay yerindeki ilk incelemede Aslan'ın silahla vurulduğu belirlendi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kadın evinde ölü bulunurken, kocası gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 35. Sokak'ta oturan Dilan Aslan'ın (37) kocası polis merkezine başvurarak eşinin intihar ettiğini ileri sürdü. Eve giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Aslan'ı ölü buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Aslan'ın silahla ateş açılması sonucu öldüğü belirlendi. Aslan'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözaltına alınan kadının kocasının emniyetteki işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa