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Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

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Diyarbakır'da 6 aydır gönül ilişkisi yaşadığı öğretmen Osman Karaaslan'ı evine çağıran Z.A., tartıştığı Karaaslan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Katil zanlısı genç kadının, 2 çocuğunu dün ailesinin yanına gönderdiği öğrenildi.

Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen öğretmeni öldürdü.

Medya Mahallesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde bulunan bir sitede, öğretmen olan Z. A. (39), aynı okulda görev yapan ve 6 aydır gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Osman Karaaslan'ı (41) eve çağırdı. Z.A., tartıştığı Karaaslan'ı tabanca ile vurarak öldürdü. Z.A., daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ceset, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, Z.A.'nın iki çocuğunu dün ailesinin yanına gönderdiği öğrenildi.

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osman Karaaslan Diyarbakır Kayapınar Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi

Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
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Yorumlar (3)

Düsünür:

Su anda katil zanlisi cok pismandir. Zamani geri almak istiyordur. O yuzden ne olursa olsun ozellikle trafikte. Sakin kalmaya bakin

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Yasef Behar:

erkekleri koruyan bir kanun hemen çıkarılmalı

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Samet Akın:

Kadın vurunca konu önemsiz oluyor Ulan can candır

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