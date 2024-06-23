33 yaşındaki kadının korkunç sonu! Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Hilal Kar isimli kadın, başından vurularak sokak ortasında öldürüldü. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken sokak ortasında hareketsiz yatan kadının o görüntüleri yürek dağladı.

YOLDA YÜRÜRKEN BAŞINA ATEŞ ETTİ

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Hilal Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

SOKAK ORTASINDA CİNAYET

Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Genç kadından geriye kalan son görüntüler ise sokak ortasındaki cansız bedeni oldu.