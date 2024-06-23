33 yaşındaki kadının korkunç sonu! Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
Diyarbakır'da 33 yaşındaki bir kadın, kimliği belirsiz kişi tarafından başından vurularak öldürüldü. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Hilal Kar isimli kadın, başından vurularak sokak ortasında öldürüldü. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatırken sokak ortasında hareketsiz yatan kadının o görüntüleri yürek dağladı.
YOLDA YÜRÜRKEN BAŞINA ATEŞ ETTİOlay, saat 10.15 sıralarında merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 798'inci sokakta meydana geldi. 33 yaşındaki Hilal Kar, sokakta yürüyordu. Ancak tam da o sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Hilal Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
SOKAK ORTASINDA CİNAYET
Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Genç kadından geriye kalan son görüntüler ise sokak ortasındaki cansız bedeni oldu.