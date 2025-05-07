Diyarbakır'da Kaçak Ürün Operasyonunda 5 Tutuklama

Diyarbakır'da Nisan ayında çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi: 5 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Nisan ayında çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirilirken gözaltına 82 şüphelinden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde nisan ayında yapılan operasyonlarda; Yapılan operasyonlarda; 10 adet uzun namlulu tüfek, 19 adet tabanca, 396 adet kurusıkı tabanca, 148 adet fişek, 427 adet şarjör, 510 adet tabanca namlusu, 1 adet tabanca yayı, 63 litre alkollü içki, 7 bin 873 dal puro, 52 bin 820 paket sigara, 230 kilo nargile tütünü, bin 690 adet elektronik sigara pufu, 3 bin 250 paket elektronik sigara kiti, 43 adet cep telefonu, bin adet güneş gözlüğü, 56 adet cep telefonu aksesuarı ve 370 bin 760 dal dolu/boş makaron ele geçirildi.

Haklarında işlem yapılan 82 kişiden 75'i şahıs şubeden ve adli makamlarca serbest bırakıldı, 2'si adli kontrol ile serbest bırakılırken 5'i de tutuklandı.