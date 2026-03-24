Diyarbakır'da silah kaçakçılarına darbe

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak silah ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde 9 - 16 Mart 2026 tarihleri arasında operasyonlar icra edildi. Operasyonlarda adet AK-47 piyade tüfeği, 23 adet tabanca, 14 adet av tüfeği, 960 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 13 adet tabanca şarjörü, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı