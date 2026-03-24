Haberler

Diyarbakır'da silah kaçakçılarına darbe

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 9-16 Mart 2026 tarihleri arasında birçok kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 9 adet AK-47 piyade tüfeği, 23 adet tabanca ve 14 adet av tüfeği bulundu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde 9 - 16 Mart 2026 tarihleri arasında operasyonlar icra edildi. Operasyonlarda adet AK-47 piyade tüfeği, 23 adet tabanca, 14 adet av tüfeği, 960 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 13 adet tabanca şarjörü, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

