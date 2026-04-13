Diyarbakır'da 73 adet silah ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 73 adet kaçak silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik 6-12 Nisan tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 34 adet tabanca, 34 adet av tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, bin 63 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 22 adet tabanca şarjörü, 16 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet G-1 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

