Diyarbakır'da 73 adet silah ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 73 kaçak silah ve bin 63 mühimmat ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 73 adet kaçak silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik 6-12 Nisan tarihlerinde icra edilen operasyonlarda 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 34 adet tabanca, 34 adet av tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, bin 63 adet çeşitli çaplarda mühimmat, 22 adet tabanca şarjörü, 16 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet G-1 piyade tüfeği şarjörü ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdi savaşta korkulan oluyor

Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

Yüzünü bu hale getiren taraftarın başı epey yandı

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

Yüzünü bu hale getiren taraftarın başı epey yandı

Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş

İspanya kendisine atılan sloganı konuşuyor
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor

Gemiler ablukaya alınırken dev gemi Türkiye'ye geliyor