Diyarbakır'da JASAT Operasyonları: Çok Sayıda Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyonlarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 AK-47 piyade tüfeği ve çok sayıda mermi ile şarjör bulundu.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ekiplerince yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde operasyonlar düzenlendi. İcra edilen operasyonlarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet AK-47 marka piyade tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 1 adet AK-47 marka piyade tüfeği şarjörü, 3 adet 7.62 milimetre AK-47 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. - DİYARBAKIR
